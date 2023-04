Benfica-Inter: assist Bastoni, Barella di testa, festa Inzaghi

LISBONA - L'Inter gioca bene al Da Luz e dopo un primo tempo dove ha tenuto ottimamente il campo, finalmente arriva il gol del vantaggio al 51° minuto della ripresa. Bastoni porta palla sull'out di sinistra e, una volta arrivato sulla trequarti laterale, la mette in mezzo con un cross perfetto proprio sulla testa di Nicolò Barella. L'Inter, forse per la prima volta nella gara, è riuscita a riempire bene l'area portoghese con ben quattro uomini e proprio il più piccolo di statura l'ha presa per infilarla all'angolino basso alla destra di Vlachodimos.