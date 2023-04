Champions, City pazzesco: tris al Bayern, Guardiola vede la semifinale

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester City si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco grazie al netto successo per 3-0 tra le mura dell'Ethiad Stadium (I Citizens non perdono in casa in Champions League dalla fase a gironi del 2018). I ragazzi di Guardiola mettono una serie ipoteca per la semifinale grazie ad un'ottima e cinica prestazione a differenza di quelli di Tuchel, poco propositivi ma soprattutto troppo confusi e fallossi in fase di costruzione regalando tanti palloni agli inglesi.

Manchester City-Bayern Monaco 3-0, il recap

Sotto la pioggia torrenziale le due squadre non si risparmiano regalando una partita avvincente, i ragazzi di Guardiola producono di più in fase offensiva e al 27' sbloccano la partita: Rodri esegue un perfetto gol "alla Del Piero" con il mancino da fuori area per siglare l'1-0. I minuti successivi alla rete dei Citizens sono da brividi per i bavaresi con Sommer che compie un vero miracolo di piede sul tap-in da distanza ravvicinata di Gundogan. Ad inizio della ripresa Sommer, come nel primo tempo, flirta troppo con Haaland regalandogli la palla su un rinvio ma il norvegese viene murato al momento della conclusione dentro l'area. Il Bayern si fa notare solo su calci piazzati o con le conclusioni da fuori area di Sanè. Al 70' follia della difesa dei tedeschi e questa volta viene pagata amaramente: Upamekano perde palla fuori dall'area, Haaland non tira in porta ma serve un assist al bacio per Bernardo Silva che di testa non può sbagliare per il 2-0. Il Bayern è in totale confusione ed Erling Haaland lascia la sua firma sulla partita e, molto probabilmente, mette l'ipoteca sull'ipoteca sulla serie: tap-in volata di desto da pochi passi su assist di testa di Stones per il 3-0.

Manchester City-Bayern Monaco 3-0, tabellino e statistiche