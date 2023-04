Diretta Milan-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - L'attesa è ormai finita. Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza, Milan e Napoli si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). I campioni d'Italia in carica sono reduci dal pareggio interno per 0-0 contro l'Empoli ma la netta vittoria per 4-0 di 10 giorni fa al Maradona fa ben sperare. Gli azzurri, invece, devono fare a meno di Victor Osimhen, un'assenza importantissima che arriva in un periodo di leggera flessione dopo una stagione giocata quasi alla perfezione. La squadra di Stefano Pioli, qualificatasi seconda nel Gruppo E alle spalle del Chelsea, agli ottavi ha estromesso dalla competizione il Tottenham all'epoca allenato da Antonio Conte. Quella di Luciano Spalletti, invece, dopo un girone pressoché stratosferico chiuso davanti a Liverpool e Ajax, ha superato agevolmente l'Eintracht Francoforte agli ottavi, conquistando così uno storico quarto di finale, fase della competizione mai raggiunta prima dal club partenopeo. Fin qui sono stati 17 gli scontri tra formazioni italiane nelle competizioni europee, con ben sette finali e tre semifinali. Milan e Napoli, però, non si sono mai affrontate, con il Diavolo che negli euroderby ha perso solo una volta (4V, 4N), mentre gli azzurri hanno registrato una vittoria e una sconfitta.