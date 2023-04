Diretta Real Madrid-Chelsea ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Real Madrid riceve il Chelsea per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Gli spagnoli vengono dalla sconfitta casalinga in Liga contro il Villarreal mentre i Blues di Lampard hanno perso nell'ultimo turno di Premier League sul campo del Wolverhampton. "L'anno scorso abbiamo sofferto molto. In queste partite c'è grande motivazione, hanno una rosa di altissimo livello. Cercheremo di difenderci bene e attaccare come abbiamo fatto contro il Barcellona in Coppa del Re. E' una sfida da 120 minuti, non è decisiva, bisogna gestire la partita. La squadra è motivata, vogliamo rivivere un'altra magica notte al 'Bernabeu'" ha detto Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia.