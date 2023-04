Benfica-Inter, furia Schmidt: "Rigore Joao Mario non c'era, su Ramos sì"

Bastoni su Gonzalo Ramos sembra Benatia al Bernabeu. Ma stavolta Oliver...

Schmidt dopo Benfica-Inter

L'allenatore dei portoghesi ha aggiunto: "L’Inter ha tanta esperienza e tanti giocatori da fare entrare nella ripresa. Hanno anche avuto bisogno di un rigore: per me non c’era e ce n’era uno per noi, per un calcio a Ramos. Accettiamo il risultato, pensando di poter ribaltare al ritorno”.