City-Bayern, Guardiola: "Bene, ma non è fatta. A Monaco serve grande match"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City schianta con un netto 3-0 il Bayern Monaco e, salvo clamorosi ribaltoni, ipoteca i quarti di finali di Champions League. Il risultato dell'Etihad sembra aver già indirizzato la qualificazione alla semifinale, ma non la pensa affatto così il tecnico degli inglesi Pep Guardiola che, seppur soddisfatto per il risultato, vuole tenare alta l'attenzione in vista del secondo round tra una settimana a Monaco di Baviera: "Il Bayern avrebbe potuto segnarci due gol, nel calcio non si può sapere. L'anno scorso col Real Madrid abbiamo giocato molto meglio, lì fu un 4-3 oggi 3-0, la differenza sono i gol degli avversari. Non conta l'esperienza, sarebbe una bugia. La verità è che abbiamo difeso bene, ma io sono stato a Monaco tre anni e so che personalità dovremo avere lì".