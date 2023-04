Inter, le pagelle contro il Benfica: Barella diesel-super, Dzeko flop

L'Inter espugna l'Estadio Da Luz di Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Champions League, superando per 2-0 il Benfica di Schmidt. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno fatto una partita attenta, ordinata e non rischiando quasi nulla, risultando anche più pericolosi dei padroni di casa sia nel primo che nel secondo tempo, arrivando a concretizzare con Barella un perfetto cross di Bastoni. La gara è poi stata chiusa dal subentrante Lukaku su calcio di rigore, concesso dall'arbitro Oliver per un fallo di mano dell'ex Joao Mario.