City-Bayern, Tuchel non ci sta: "Risultato troppo severo"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Tuchel in Champions League con il Bayern Monaco . Il tecnico tedesco, che ha preso il posto di Julian Nagelsmann sulla panchina dei bavaresi, ha infatti perso 3-0 all'Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola nell'andata dei quarti di finale. Ancora ci sono da giocare i 90' del ritorno a Monaco di Baviera, ma il risultato del primo round non lascia grandi speranze di qualificazione.

Bayern Monaco, Tuchel sul ko per 3-0 contro il Manchester City

L'ex Borussia Dortmund e Psg non è affatto soddisfatto dell'esito finale ma non ha nulla da rimproverare ai suoi: "Il risultato è troppo severo e siamo stati puniti proprio quando stavamo facendo meglio del Manchester City e l'inerzia era dalla nostra parte. Nonostante il 3-0 mi rifiuto di parlare di una prestazione negativa, ho visto un'ottima gara per 70'. Manca ancora un po' di forma e fiducia, è un risultato duro da digerire, ma il calcio non regala niente".