Quattro tunnel in 20 secondi: ecco chi l'ha fatto in City-Bayern

Nella giornata di martedì 11 aprile sono andate in scena le prime due partite dei quarti di finale di Champions League. Da una parte la vittoria dell'Inter al Da Luz contro il Benfica e dall'altra il predominio del Manchester City contro il Bayern Monaco. Guardiola conferma il suo trend positivo contro il collega Tuchel e il 3 a 0 dell'Ethiad ne è la conferma. Una semifinale ipotecata anche se non c'è mai da dare per spacciati i bavaresi, incappati in una serata no. Le firme dei gol di Rodri, Bernardo Silva e Haaland lanciano un messaggio forte e chiaro alle altre avversarie della Champions. Gol e giocate fondamentali quelle del portoghese, autore di un match da protagonista.