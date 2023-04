Con l'Inter e Milan-Napoli l’Italia torna al centro d’Europa

MILANO - Dopo sei anni, l’Italia è a novanta minuti dal portare una sua rappresentante in finale. Con tanti ringraziamenti all’Inter che ha rimpicciolito il Benfica sculacciandolo per bene al “da Luz”, finora fortino inespugnabile per tutte le avversarie incontrate in Champions. Tra una settimana i nerazzurri in un San Siro tutto esaurito, dovranno resistere alle voglie di rimonta dei ragazzi terribili di Roger Schmidt (quella di martedì è stata appena la terza sconfitta in stagione, anche se lo 0-2 dell'andata è un fardello pesantissimo) mentre al “Maradona” si risolverà il primo ital-derby. Anche grazie a un sorteggio “amico” - va detto - il nostro calcio ha riguadagnato centralità nel panorama europeo. Il fatto che siano tre squadre a giocarsi la semifinale, è ancora più significativo: finora - dopo il folgorante triplete nerazzurro - solo la Juve (con la parentesi della Roma semifinalista nel 2018) era riuscita ad avere continuità ad alti livelli in Champions.

Leao e Osimhen non si toccano!

Questo deve dare la spinta alle nostre squadre per resistere, in estate, alla tentazione di monetizzare quanto fatto quest’anno cedendo alle lusinghe di club più ricchi. Il pensiero va in primis a Victor Osimhen, la cui valutazione ha ormai abbondantemente superato i cento milioni, quindi a Rafa Leao (c’è sempre ottimismo sul rinnovo, ma manca la firma, che è la cosa fondamentale) e pure Lautaro Martinez che starà vivendo un momento di eclissi, ma resta pur sempre uno degli attaccanti più forti nel panorama europeo. L’obiettivo - e qui viene il difficile - sarà quello di dare continuità a questo “magic moment” (non ci è riuscita, per esempio, la Nazionale, fuori dal Mondiale in Qatar dopo il trionfo agli Europei di Wembley). E i ricchi introiti derivanti dalla cavalcata europea delle tre italiane possono essere molla per resistere anche a offerte “immorali”. Anche perché, di riflesso, il nostro calcio sta diventando sempre più attrattivo per i campioni: magari non sarà ai livelli della Premier, ma può diventare un torneo dove sbocciano i campioni del futuro (vedi Hojlund). Non sarà un ritorno ai fasti degli anni ottanta e dei novanta, ma è pur sempre un buon punto di ripartenza.