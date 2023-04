Clamoroso Mané, pugno al volto a Sané: alta tensione Bayern Monaco

Clamoroso momento di tensione al termine di Manchester City-Bayern Monaco . Una discussione tra Mané e Sané sarebbe degenerata in un'aggressione: il senegalese avrebbe colpito in faccia con un pugno il compagno di squadra tedesco causandogli una lacerazione al labbro .

La notizia è stata pubblicata dalla Bild e confermata da Sky Sport Germania. Riavvolgendo, letteralmente, il nastro della partita si può in effetti notare che già negli ultimi minuti di gioco della gara valida per i quarti di finale di Champions League, vinta dai Citizens con il finale di 3-0 , Mané e Sane avevano iniziato a battibeccare.

Mané e Sané, la resa dei conti

I due compagni di squadra avrebbero continuato a litigare negli spogliatoi. A Mané non sarebbero piaciuti alcuni atteggiamenti in campo di Sané. II Bayern Monaco non ha ancora rilasciato alcun commento in merito a quanto sarebbe accaduto.