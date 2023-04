Milan-Napoli, Leao spacca la bandierina: nessun giallo e furia Spalletti!

MILANO - Leao sfiora il vantaggio per il Milan al 25° minuto del primo tempo con una cavalcata in solitaria partita da centrocampo. Arrivato a tu per tu con Meret, il portoghese ha provato il tocco morbido per piazzarla alla sinistra del portiere del Napoli ma il pallone è uscito, sfiorando il palo. Disperato per il gol fallito, Leao si è sfogato sulla bandierina calciandola e rompendo l'asta. L'arbitro romeno Kovacs non è intervenuto per ammonire, come da regolamento, il portoghese, scatenando l'ira di Spalletti in panchina, infuriato per il mancato giallo.