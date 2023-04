Milan-Napoli, Anguissa espulso. Spalletti perde anche Kim per il ritorno

MILANO - Tutto nel giro di otto minuti. Così il Napoli, a prescindere da come andrà, ha certamente cambiato il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League al Maradona contro il Milan. In quell'occasione, infatti, la squadra di Spalletti dovrà fare a meno di due due uomini importanti come Anguissa e Kim, entrambi squalificati. All'70' è arrivata la prima ammonizione di Zambo Anguissa, che all'74' ha concesso ingenuamente il bis vedendosi sventolare il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione.