Milan-Napoli, Pioli: “Partita da Champions, ma il turno non è chiuso”

MILANO - Stefano Pioli ha commentato la vittoria del suo Milan sul Napoli deciso da una rete di Bennacer: "Al ritorno sarà un'altra partita di alto livello e alta intensità, proprio come quella di oggi. Sarà una partita equilibrata e difficile per entrambe. Loro sono partiti meglio di noi. Abbiamo palleggiato male all'inizio. Dopo, la partita l'abbiamo fatta. E' la prima vittoria a Milano contro il Napoli negli ultimi tre anni - aggiunge il tecnico rossonero -. C'è un po' di rammarico per non aver trovato il raddoppio in superiorità numerica, ma guardiamo al ritorno con fiducia. Togliendo Bennacer, ho cercato di inserire un giocatore di fascia più offensivo come Saelemaekers. Mi sono piaciuti tutti, abbiamo fatto una partita da Champions contro una squadra forte. Non è un risultato che chiude i conti, ma andremo a Napoli con grande fiducia e concentrazione consci delle difficoltà che incontreremo".