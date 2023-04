Milan-Napoli, Anguissa chiede scusa ai compagni: "Vi ho abbandonato"

Il Napoli esce con le ossa rotte dal Meazza : oltre al ko per 1-0 firmato Bennacer , gli azzurri perdono anche Anguissa e Kim in vista del ritorno al Maradona in programma martedì. Luciano Spalletti dovrà infatti fare a meno del centrocampista camerunese e del difensore sudcoreano, il primo espulso per doppia ammonizione e il secondo ammonito ma tra i diffidati.

Champions, Top e Flop di Milan-Napoli: da Brahim Diaz ad Anguissa

Napoli, Emily Ratajkowski "porta male": la maglia social e il ko col Milan

Milan-Napoli, Anguissa ammonito due volte nel giro di 4'

L'ex Fulham ha lasciato i suoi in inferiorità numerica a 16' più recupero dalla fine: ammonito al 70' per un fallo su Theo Hernandez, appena 240" dopo sbaglia il tempo dell'intervento sempre sul laterale francese e lo colpisce sul petto. Il direttore di gara Kovacs non ha dubbi: estrae il secondo giallo e lo manda anzitempo sotto la doccia. Un'assenza pesante per Luciano Spalletti che dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Osimhen, nemmeno convocato per il primo round del Meazza.

Milan-Napoli, lite Spalletti-Di Canio: “Tu che parli di gesti eclatanti…”

Milan-Napoli, il sapone e l’insulto troglodita nascosto nello striscione