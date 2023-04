Champions, Napoli-Milan e le probabili formazioni di Spalletti e Pioli

Poco più di 24 ore prima di entrare nel clima del Maradona in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League . Napoli-Milan non è soltanto il derby italiano in una notte europea, ma è anche la possibilità per le due squadre di proseguire il cammino verso Istanbul. Martedì 18 aprile si chiuderà un cerchio per quanto riguarda le sfide tra la due squadre con un bilancio nettamente a favore di Pioli e i suoi ragazzi.

Napoli, come arriva la squadra di Spalletti

Il Napoli arriva all'appuntamento contro il Milan forte di poter ribaltare il risultato dell'andata (1-0) e di poter contare sulla spinta dei suoi tifosi. L'incontro tra i supporters azzurri e De Laurentiis al Viminale ha riportato il sereno verso la società e anche per questo il clima del Maradona sarà più infuocato che mai. Gli azzurri vogliono continuare a scrivere la storia nonostante nell'ultimo periodo non stiano vivendo un momento brillantissimo. Il 4 a 0 subito in Serie A proprio contro i rossoneri ha tolto alcune delle certezze che ormai erano divenute un caposaldo della squadra di Spalletti. In Champions, però, sarà tutt'altra sfida anche se agli azzurri mancheranno per squalifica Kim e Anguissa, non certo due seconde linee, ma potrà contare sul ritorno da titolare di Osimhen. L'allentore di Certaldo sta già studiando le contromesse per poter mettere in campo un undici offensivo e voglioso di ribaltare il pronostico.