Lampard, conferenza Chelsea-Real Madrid: "Eccessivo parlare di disastro"

L'obiettivo del Chelsea è quello di provare a ribaltare il risultato d'andata . Il 2-0 del Bernabeu è difficile da recuperare, ma non impossibile. Dalla sua Lampard proverà a scavare nelle forze fisiche e mentali del gruppo per tirare fuori la prestazione. Dopo la sconfitta contro il Brighton in casa, i blues si preparano ad ospitare il Real Madrid per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza l'allenatore degli inglesi.

Chelsea-Real Madrid, parla Lampard

Frank Lampard ha analizzato la prossima partita contro il Real Madrid: "Parlare di disastro è eccessivo, sicuramente non siamo dove dovremmo essere in questa stagione. Visto il nostro momento, servirà lottare con forza per vincere: in questo senso il clima di Stamford Bridge potrà darci una grande mano. Nel calcio tutto è possibile: meritiamo di essere qui, sicuramente gli avversari sono di grande livello. Boehly? I presidenti che hanno grande passione fanno la differenza, oltre ad avere una visione differente per il club. Siamo agli inizi di un processo, in queste fasi ci sono sempre tanti dubbi. Io sono fiero di allenare questa squadra, e domani faremo di tutto per provare a superare il turno e ad arrivare in semifinale".