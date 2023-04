Ancelotti, conferenza Chelsea-Real Madrid: Xavi, Laporta e Boehly

Chelsea-Real Madrid, le parole di Ancelotti

Carlo Ancelotti ha analizzato la prossima partita contro il Chelsea: "Stiamo bene, siamo entusiasti: è una partita importante in una competizione importante. Dovremo giocare una partita intera, restano ancora 90 minuti: può succedere ancora di tutto. Siamo pronti a scendere in campo dando il meglio delle nostre possibilità. Camavinga sta bene, domani potrebbe giocare da terzino sinistro. L'undici iniziale è difficile da dire: ci penso un giorno e poi chi gioca poco fa una bella partita e mi fa modificare la formazione. Questa è una squadra che mi fa cambiare spesso idea: pensare a 11 e basta è una mancanza di rispetto nei confronti di chi gioca di meno. In questa società abbiamo ben chiaro quel che dobbiamo fare, che non è vincere sempre, bensì competere fino alla fine con tutta l'energia che abbiamo. Facciamo parte di una società che ha vinto il trofeo per 14 volte, vorremmo vincere ancora la competizione. Giocare alle quattro di pomeriggio con il sole (domanda riferita alle recenti dichiarazioni di Xavi, ndr)? Penso che per noi l'importante sia giocare. Sinceramente, ci sono squadre più abituate a giocare di pomeriggio, ma il calendario richiede di essere sempre preparati. Non ho letto le parole di Laporta, eravamo in viaggio. E' una questione sotto inchiesta, non ho opinioni. Todd Boehly negli spogliatoi del Chelsea? Una cosa che potrebbe motivare i giocatori: non stanno attraversando un buon momento e questo potrebbe ispirarli a fare meglio. Penso che sia un bel gesto: se il presidente venisse dopo ogni partita mi sentirei tranquillo. Ha il diritto di sapere quali sono le ragioni delle decisioni del tecnico".