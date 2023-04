Diretta Chelsea-Real ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (Inghilterra) - "Questo Chelsea è imbarazzante", Todd Boehly ha definito così le prestazioni recenti del suo Chlesea, alla terza consecutiva da quando alla guida non c’è più Potter, ma l’ex leggenda Frank Lampard. Il tecnico è tornato a Stamford Bridge per provare a salvare il salvabile, e ha parlato così alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions: "Io non ho nessun problema con questo, mi sento a mio agio, quando il nostro vecchio proprietario veniva criticato perché poco presente, cosa che non era nemmeno sempre vera. Quando un proprietario investe molto nella squadra e vuole aiutarla e migliorarla, è un suo diritto dare il contributo che desidera". Per fare l'impresa bisogna ribaltare il Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha presentato così la trasferta di Londra, forte del 2-0 dell'andata: "In questo club abbiamo sempre molto chiaro in mente quello che dobbiamo fare che non è vincere per forza, ma provarci fino alla fine. E se competiamo come sappiamo abbiamo buone possibilità di passare il turno".