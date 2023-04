Noel Gallagher e il City: il sogno Champions e il tifo per l'Inter

Si avvicina, inesorabilmente, la fase cruciale della Champions League . Al via questa sera i match validi per i quarti di finale di ritorno: si parte con Napoli-Milan e in contemporanea Chelsea-Real Madrid , domani invece spazio a Inter-Benfica e Manchester City-Bayern Monaco . Quella tra azzurri e rossoneri resta una sfida in equilibrio con un solo gol di scarto, non decise ma più indirizzate le altre, con Real e Inter forti di 2 reti di vantaggio, il City addirittura 3.

Noel Gallagher: "Vorre l'Inter in finale"

La grande favorita di quest'anno, per appassionati e bookmakers, è il Manchester City di Pep Guardiola, alla ricerca del primo successo in Champions League della sua storia. I citizens, dovessero confermare il successo contro i bavaresi, incontrerebbero in semifinale una tra Chelsea e Real, e in un'eventuale finale una tra le tre italiane e il Benfica. Uno dei più noti tifosi del Manchester City, Noel Gallagher, cantante ed ex membro degli Oasis, nelle scorse ore è stato intervistato da Sky Sport Italia, e alla domanda su quale italiana preferirebbe incontrare in un'ipotetica finale di Champions ha risposto così: "Preferirei l'Inter, perché non sono molto bravi, Lukaku non sta giocando bene. In questo momento il Napoli è megli del Milan per me, con gli azzurri sarebbe la finale più bella perché i tifosi sono fantastici e creerebbero un clima incredibile. In realtà tutte le squadre italiane regalano una bella atmosfera. Ma se devo scegliere, proprio perché non sono molto bravi, direi Inter".