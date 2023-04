Napoli-Milan, l'Italia già celebra una semifinalista Champions dopo 5 anni

NAPOLI – Questa notte l'Italia riavrà una squadra in semifinale di Champions League. Non accadeva dal 2018, anno in cui la Roma di Eusebio Di Francesco vi arrivò dopo un memorabile quarto in rimonta contro il Barcellona. Venne fermata dal Liverpool, poi sconfitto all'ultimo atto dal Real Madrid nella notte di Kiev (e di Loris Karius): una location che pare incredibile citare oggi. Il merito è di Napoli e Milan, issatisi fino a questo punto della manifestazione, e dell'urna, che li ha messi uno di fronte all'altro in una parte del tabellone che non preclude il sogno di arrivare fino alla finale di Istanbul. Il Napoli parte dalla sconfitta per 1-0 al Meazza all'andata, giunta dopo il 4-0 incassato dai rossoneri in campionato. Un doppio colpo inaspettato per la squadra di Luciano Spalletti, in una stagione lineare per il rendimento e i risultati positivi. Un doppio colpo che ha posto una pulce nell'orecchio degli azzurri e ribadito la bravura tattica di Stefano Pioli, capace di individuare le soluzioni tattiche che possono mettere in difficoltà l'avversario.