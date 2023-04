Tuchel, conferenza Bayern-Manchester City: la decisione su Mané

Momento di grande confusione in casa Bayern Monaco . Prima l'esonero di Julian Nagelsmann e l'arrivo di Thomas Tuchel, poi il pesantissimo ko in Champions contro il Manchester City, in seguito il caos Mané-Sané. In mezzo anche una Bundesliga ancora a rischio, con i bavaresi primi ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto al Borussia Dortmund. In attesa di riconcentrarsi in Bundes, il Bayern dovrà prima provare a compiere l'impresa in Champions contro il City.

Tuchel alla vigilia di Bayern-City

A poche ore dal match di Champions League, queste le parole in conferenza stampa di Thomas Tuchel: "Non possiamo fare un miracolo solo parlando. La nostra partita di sabato sicuramente non ha aiutato. Crediamo in noi stessi e crediamo di poter vincere ogni tempo. Sono in un club forte e tutto è possibile. Se vinciamo entrambi i tempi, può succedere di tutto. Dobbiamo avere un po' di fortuna, cosa non accaduta all'andata. Si tratta di piccole cose. Si tratta di trovare quella convinzione. Allo stesso tempo, credere non significa sognare. È nostra responsabilità trasmettere quella scintilla, portare i fan con noi, serve la loro energia. Poi faremo un passo alla volta. La squadra si sente un po' tesa e la discontinuità ha segnato questa stagione". Su Upamecano e la scorsa partita contro Haaland: "Non credo che i suoi scontri con Erling Haaland siano stati il ??problema, ma la decisione che ha preso, il rischio che ha corso. Sa che deve migliorare. Non aiuta puntare il dito contro i singoli. Siamo stati puniti pesantemente. Ma abbiamo piena fiducia in lui, noi con lui, è giovane e ha un potenziale incredibile". Poi su Mané: "Sadio sarà tra i convocati. Bisogna aspettare e vedere se partirà titolare". Poi l'elogio anche a Muller: "Non abbiamo molti o nessuno che sia intelligente in area come Thomas". Sulla posizione di Cancelo nelle ultime partite: "Ha giocato in possesso palla a centrocampo e in difesa a quattro fuori possesso. Non abbiamo tempo per cambiare modulo domani. Dobbiamo trovare una posizione per ogni giocatore e Joao è un terzino". Su Choupo-Moting: "Non ho ancora deciso se giocherà. Bisognerà aspettare e vedere come reagisce il ginocchio. Se sta bene, allora è un candidato per iniziare. Ci dà fisicità sui calci piazzati. Il City ha dominato la Premier League sui calci piazzati per anni. Choupo fornisce un'altra alternativa, se domani otteniamo il via libera". Tuchel ha infine caricato l'ambiente: "Siamo pronti, sappiamo quello che vuole il City, ma se la porta resta aperta, vogliamo metterci piede"