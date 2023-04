Schmidt, conferenza Inter-Benfica: "Andata? Decisa da episodi”

Giornata di vigilia per Inter e Benfica . Domani 19 aprile alle ore 21 al via la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League : i nerazzurri partono dal vantaggio di due reti conquistato al da Luz. La squadra di Simone Inzaghi in campionato vive un momento terribile (1 punto in 5 partite), ma anche il Benfica sta attraversando il peggior momento della stagione: i lusitani infatti nelle ultime due partite del campionato hanno perso 6 dei 10 punti di vantaggio che avevano sul Porto secondo in classifica.

Inter-Benfica, parla Schmidt

Alla vigilia del match con l'Inter, queste le parole del tecnico dei portoghesi Roger Schmidt: "Su cosa puntiamo per la rimonta? Sul fatto di segnare tanti gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domani sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase difensiva ma partiamo da un 2-0 per l'Inter: è una squadra pericolosa, perché sa metterci in difficoltà. L'anno scorso penso che abbiamo buttato una grande occasione, a casa, per ottenere un risultato migliore. Ma ora dobbiamo guardare avanti ed essere concentrati su quello che dovremo fare sul campo, lasciando da fuori le emozioni. Credo che un gol all'inizio cambierebbe molte cose. Per questo ci dispiace se ripensiamo alle grandi occasioni che abbiamo mancato nel secondo tempo della partita della scorsa settimana. Segnare subito sarebbe meglio, ma anche farlo più avanti nella partita ci darebbe la possibilità di rimontare. Dovremo attaccare, questo è sicuro".

Il calo dopo la sosta e il segreto per la rimonta

Schmidt ha poi fatto chiarezza sulla questione poco turnover e il calo della squadra dopo la sosta: "Il problema non è il riposo, ma il fatto che alcuni giocatori siano andati in nazionale e non abbiano giocato dopo aver viaggiato tanto. È complicato tenere la forma e tenere il ritmo per questi giocatori, alcuni perdono il buon momento. Ora sta a loro dimostrare quello che valgono, non vogliamo scuse perché abbiamo una squadra molto ambiziosa. La scorsa settimana non abbiamo giocato una bella partita, ma abbiamo comunque avuto la possibilità di segnare e la gara è stata decisa dagli episodi. Se guardo alla nostra squadra nei nostri giorni migliori penso che abbiamo grandi possibilità". Poi sulla stagione: "Dobbiamo essere realisti, ammettere che quanto fatto finora è stato fantastico: abbiamo perso un po' l'inerzia della stagione ed è una cosa inattesa, ma dobbiamo guardare avanti e accettare, puntando sul fatto di essere in grado di ribaltare il risultato. Le mie sensazioni? Guardate alle statistiche, anche a quelle dell'andata: non era un 2-0 lampante per loro, abbiamo avuto tante occasioni e un valore alto di xG. Dobbiamo avere fiducia, considerata la stagione e considerato il fatto che è difficile ma possibile".