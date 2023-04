Guardiola, conferenza Bayern-City: Foden, la tv e il modello tedesco

Bayern-City, le dichiarazioni di Guardiola

Queste le dichiarazioni nella conferenza stampa di vigilia da parte del tecnico del City, Pep Guardiola. L'allenatore ha parlato subito di Foden: "Si è allenato solo una volta, ma questa è una buona notizia. Ecco perché abbiamo deciso di farlo viaggiare con noi e portarlo in panchina. Non giocherà 90 minuti, ma è un giocatore speciale che non ha bisogno di molto allenamento per essere in forma. È un calciatore importante non solo per domani, ma anche per il fitto calendario che abbiamo davanti.". Sulla partita: "Saremo molto concentrati, per vincere la partita, per controllare la gara, contro una delle squadre più vittoriose di questa competizione. Dobbiamo affrontare le emozioni, buone o cattive. Non so come giocheranno, dopo cinque minuti lo sapremo. Dobbiamo concentrarci sui nostri standard e su ciò che dobbiamo fare". Poi Guardiola ha continuato: "Giocare queste parite è molto bello. Tutte: quella di domani, la semifinale di Fa Cup e la prossima settimana contro l'Arsenal". Poi ha concluso in questo modo: "È bello sfidare il Bayern e viaggiare in Europa per giocare contro queste squadre, non eravamo lì un decennio fa - li guardavamo in TV. È bello essere qui e provare a fare ancora una volta la semifinale. Questo è il nostro modello. Cosa fare per raggiungerlo? Sii te stesso il più possibile e fai il tuo gioco il più possibile".