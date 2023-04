Moviola Napoli-Milan: rigore Giroud da ripetere, Leao-Lozano era penalty!

TORINO - Due episodi chiave nel primo tempo di Napoli-Milan, quarto di finale di ritorno di Champions League. Al Maradona il risultato nei primi quarantacinque minuti è di 1-0 per gli ospiti ma sotto la lente d'ingrandimento c'è un rigore assegnato e fallito e un altro clamoroso non dato agli azzurri. Andando con ordine, arriva prima il penalty per i rossoneri con protagonista Leao: sul portoghese arriva Mario Rui che lo colpisce con il pallone ormai lontano, fallo evidente che viene sanzionato senza dubbi da Marciniak. Dal dischetto va Giroud, Meret intuisce e respinge il tiro nel boato dello stadio. Ma il rigore era da ripetere per regolamento, c'erano tre o addirittura quattro giocatori del Napoli in area prima della conclusione.