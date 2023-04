Diretta Inter-Benfica ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Sarà una bomboniera, San Siro, nella notte che può portare in dote per l'Inter una semifinale di Champions League, per giunta contro il Milan, 13 anni dopo quella giocata con il Barcellona, pietra angolare sul triplete nerazzurro. Una notte che si preannuncia per cuori forti: perché la squadra di Simone Inzaghi ci arriva sì forte dello 0-2 al "da Luz", ma pure ferita dalla sconfitta col Monza: "Si parla di mio addio in caso di sconfitta? Non è strano. Ci sono abituato. Meglio critichino me, piuttosto che i ragazzi. Le critiche ci aiutano a lavorare sempre di più. Fanno parte della carriera di un allenatore", ha detto il tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia.