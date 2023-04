Diretta Bayern-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Serve un miracolo, al Bayern Monaco, per sperare di accedere alla semifinale di Champions League. Nell'andata dei quarti giocati in Inghilterra, infatti, il Manchester City ha prenotato il passaggio del turno battendo 3-0 i bavaresi. Guardiola però non intende fare passi falsi: "Dimostriamo gran coraggio. Se sei passivo contro i tedeschi soffri. Sapremo imporre il nostro gioco". Tuchel invece va avanti per gradi: "Dovremo vedere come siamo messi all'intervallo. È una sfida enorme".