Napoli-Milan, quando il distacco in Serie A non fa differenza in Europa

NAPOLI – Ventidue punti di distacco in campionato non fanno la differenza in Europa. Se ne accorge sulla sua pelle il Napoli, che vede fermarsi ai quarti la corsa in Champions League. Li affrontava da favorito sul Milan, indietrissimo (appunto) in Serie A, ne esce dopo aver perso al Meazza e aver trovato il pareggio al Maradona solo quando ormai era tutto inutile. Osimhen replica a Giroud nel recupero, in un match caratterizzato dai rigori sbagliati: Meret para sul francese sullo 0-0, mentre Kvaratskhelia si fa ipnotizzare da Maignan nell'occasione che avrebbe potuto riaprire il match. Splendido Leao, autore di una cavalcata clamorosa coast-to-coast in occasione dell'assist a Giroud, a segno come nel match da scudetto della passta stagione, ma compatto tutto il Milan, in Europa altra cosa rispetto all'Italia: «Ci davano tutti sfavoriti, ma abbiamo un cuore grande - sottolinea Stefano Pioli -. Qualificazione voluta, meritata, complimenti ai miei ragazzi. L'Inter ha vinto bene all’andata con il Benfica, quindi potrebbero esserci altri due scontri bellissimi, stimolanti. Abbiamo fatto tanto, non vogliamo fermarci».