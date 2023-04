Bayern-City 1-1: Guardiola ritrova Ancelotti in semifinale, Haaland segna ancora

Bayern-City 1-1: la cronaca

Prima chance per i padroni di casa al quarto d'ora con Sané che accarezza il palo con un diagonale, poi ci prova anche su punizione ma Ederson è attento. la grande occasione del primo tempo è però per i citizens che al 36' conquistano un calcio di rigore per tocco di mano di Upamecano su tiro di Rodri: dal dischetto si presenta Haaland che sbaglia il suo primo rigore in maglia City spedendo alto sopra la traversa. Ad inizio ripresa è subito spettacolo e al 57' gli inglesi passano: Haaland e De Bruyne squarciano la difesa bavarese e il norvegese si fa perdonare l'errore del primo tempo mettendo a sedere Upamecano e battendo Sommer per lo 0-1. Per Haaland 35 gol in 27 partite di Champions, 48 in 41 gare in stagione con il City. La reazione dei tedeschi arriva solo all'81' con un altro penalty, causato dalla mano di Akanji, con Kìmmich che realizza non cambiando il destino del doppio incontro. Nel finale viene espulso Tuchel per proteste, più sereno Guardiola che potrà prendersi la rivincita dello scorso anno contro il Real Madrid.