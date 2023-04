Italia in Champions: Inter o Milan in finale sei anni dopo Juve-Real

La Champions League regala sempre forti emozioni e quest'anno sarà presente anche una formazione italiana con ogni probabilità in finale. Sì, perché l'Euroderby in semifinale apre alla possibilità di vedere almeno una squadra della Serie A giocarsi l'ambito trofeo. Torna la sfida tra Inter e Milan nella competizione più importante a livello di club, tante anche le reazioni social , altro aspetto che permette di tornare indietro nel tempo. Negli ultimi vent'anni le formazioni italiane hanno disputato ben 6 finali, ovviamente diventeranno 7. L'ultima squadra ad andarvi fu la Juventus di Allegri .

Inter o Milan in finale: 6 anni dopo la Juve

Era il 2017 quando la Juventus di Massimiliano Allegri riuscì a superare ogni ostacolo e approdare nuovamente, dopo quella persa con il Barcellona nel 2015, in finale di Champions League. Anche in quell'occasione la vittoria fu per il Real Madrid grazie anche alle straordinarie prodezze di Cristiano Ronaldo, poi passato in bianconero negli anni successivi. Dopo ben 6 anni l'Italia e la Serie A tornano ad avere una squadra pronta a giocarsi il trofeo più ambito in Europa. Inter o Milan, come nel 2003, affronteranno la vincente tra Real Madrid e Manchester City. Prima di Istanbul ci sarà la doppia sfida di San Siro da giocarsi tra il 10 e il 16 maggio.