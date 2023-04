Inzaghi, Pioli e Ancelotti: l’Emilia Romagna fa scuola in Champions

L'Emilia Romagna fa scuola in Champions League . No, non si sta parlando di cibo anche se in quel contesto ci sarebbe tanto da parlare. Nulla a che vedere con il Parmigiano-Reggiano o un buon bicchiere di Lambrusco, ma si tratta di calcio e sport. Tre dei quattro allenatori giunti alla semifinale, infatti, provengono dal territorio emiliano. Ancelotti è nato a Reggiolo, Pioli a Parma e Inzaghi a Piacenza.

Inzaghi,Pioli,Ancelotti: dall'Emilia alla Champions

Tre personalità differenti, ma un passato in comune. Poco più di 60 chilometri a dividerli, ovvero da Piacenza a Reggio Emilia, ma la voglia di continuare a stupire in Europa. Una curiosità che ai più forse è sfuggita, ma che rende le semifinali di Champions League in un certo senso particolari. Tutti e tre da calciatori sono partita dall'Emilia Romagna. Reggiana, Parma e Piacenza per l'appunto, salvo poi percorrere strade differenti e arrivare dopo tanta gavetta fino alla massima serie. Dal campo alla panchina, tanti gli ostacoli da superare così come le sfide ma sempre con l'obiettivo di puntare in alto. Se Ancelotti ormai è un abitué della competizione, per Pioli e Inzaghi è la prima volta da allenatori in semifinale. Dall'Emilia al tetto d'Europa, gli allenatori fanno scuola in Champions.