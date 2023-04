La Champions è una roba per i ragazzi della via Emilia

I segreti emiliani di Real, Milan e Inter

In Emilia vi guarderebbero un poco altezzosi quando considerate un “piacentino arioso” (nato nel capoluogo ,a originario di Fiorenzuola) come Inzaghi, ma la geografia (almeno quella) non ammette deroghe e allora vale la pena cercare di tracciare una linea comune tra i tre personaggi. E, a costo di banalizzare un poco, la si può, trovare nell'assoluto pragmatismo che caratterizza la gente di quelle terre. Una straordinaria capacità di adattarsi alla situazioni e, al contempo, la capacità di saper coniugare come in nessun altro posto il tempo del lavoro con quello del divertimento: è da questo substrato che nasce la capacità di gestione del gruppo, dalla capacità di far convivere gli estremismi e i caratteri più differenti. Una terra, peraltro, che da sempre è teatro (oh sì: la rappresentazione melodrammatica dell'opera lirica è osmotica al calcio) e sperimentazione per il pallone: dal Bologna “che tremare il mondo fa” al Piacenza degli italiani, dal Parma che “gioca come in paradiso” alle tradizioni di Modena, dalle meteore del Brescello (ah, gli estremi che convivono) alla novità ormai consolidata del Sassuolo. Il pallone e la partita, poi gutturnio e gnocco fritto. Con la coppa, naturalmente. Festeggeranno così Ancelotti, Inzaghi e Pioli: la loro Coppa è già storia.