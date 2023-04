Milan-Inter, diretta tv derby Champions in chiaro? Amazon, Sky e Canale 5

Inter e Milan sono pronte per affrontarsi in uno storico derby europeo che varrà l'accesso alla finale di Champions League, dove la vincente tra le milanesi affronterà una tra Manchester City e Real Madrid. Ma dove sarà possibile vedere in TV e in streaming le due semifinali tra la squadra di Inzaghi e quella di Pioli? In merito a questo argomento potrebbe esserci una clamorosa novità: entrambe le sfide potrebbero infatti essere trasmesse in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky. Teoricamente, la partita migliore del mercoledì dovrebbe essere un'esclusiva di Amazon Prime Video, quindi l'andata di mercoledì 10 maggio non si sarebbe potuta osservare altrove, al contrario del ritorno di martedì 16. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare.

Milan-Inter in tv, il decreto che può cambiare la situazione Non c'è ancora niente di ufficiale, ma la possibilità di vedere entrambi i match in chiaro esiste davvero in quanto un decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre dieci anni fa, aveva stabilito che per gli eventi di grande interesse sociale o pubblico "va garantita la qualità della trasmissione sui palinsesti dei media audiovisivi". La grande maggioranza di questo tipo di eventi sono di carattere sportivo, e tra questi ci sono appunto le semifinali di Champions League qualora fossero coinvolte squadre italiane. Dunque, se la regola verrà confermata, oltre al match di ritorno (che già spetta a Canale 5), sarà possibile vedere in chiaro anche la gara d'andata.

Milan-Inter in chiaro? Il precedente con la Juventus Inoltre, esiste un precedente che fa pensare che lo scenario in questione possa diventare realtà. Infatti, nel 2015, in occasione della semifinale di Champions tra Juventus e Real Madrid (superata dai bianconeri di Allegri contro Ancelotti), l'Agcom stabilì che l'incontro sarebbe dovuto andare in onda anche in chiaro oltre che su Sky, come era stato deciso precedentemente. Tra gli eventi che per rilevanza particolare dovrebbero essere trasmessi in chiaro si possono trovare anche le Olimpiadi, la finale e tutte le partite dell'Italia ai Mondiali e agli Europei di calcio, e in generale tutti i match della nazionale Azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA