Derby di Champions, dilemma Pippo Inzaghi: per chi tiferà

A 20 anni di distanza torna l'Euroderby tra Inter e Milan in semifinale. Sale l'attesa per la doppia sfida in programma il 10 e 16 maggio. Una partita speciale per Filippo Inzaghi, ex calciatore e allenatore del Milan e fratello di Simone, tecnico dell'Inter. Al termine della gara del Granillo tra Reggina e Brescia, finita 2-1 per la formazione di Gastaldello, il tecnico dei calabresi ha svelato per chi tiferà in occasione della semifinale di Champions League.