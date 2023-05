Champions League, Milan-Inter: l'arbitro sarà Gil Manzano

MILANO - Mercoledì 10 maggio andrà in scena l'andata della semifinale di Champions League tra Milan ed Inter e la Uefa ha ufficializzato la direzione arbitrale tutta iberica. Sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano l'arbitro dell'euro derby, affiancato dai connazionali Diego Barbero e Angel Nevado. Il 4° uomo sarà José María Sánchez, al Var Juan Martínez Munuera con assistente Alejandro Hernández. Per Manzano si tratta della 4ª volta in carriera a dirigere i rossoneri (2 vittorie ed una sconfitta) con l'ultimo match proprio in questa stagione Champions League nel successo casalingo contro la Dinamo Zagabria. Non ci sono precedenti con i nerazzurri.