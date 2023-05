Ancelotti, conferenza Real-City: "Haaland è molto pericoloso, Modric ci sarà"

MADRID - L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha presentato in conferenza stampa il match di andata delle semifinali di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico dei Blancos ha dichiarato: "Vogliamo vincere, stare bene in partita. Non è solo il risultato che conta, è come si gioca e se si evitano problemi. Domani sarà molto impegnativo. Modric può giocare senza problemi e infatti giocherà". Poi su Haaland ha aggiunto: "È molto pericoloso, lo stiamo vedendo. È pericoloso, ma non solo lui. È una squadra completa che gioca molto bene a calcio. Lavoriamo per fermare una squadra che sembra inarrestabile. Avremo delle opzioni. Arriviamo bene, allo stesso livello della scorsa stagione. Quello che conta è la motivazione, l'entusiasmo, vincere la Champions è un extra".