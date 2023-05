Guardiola, conferenza Real-City: "Non siamo qui per una rivincita"

La sfida di Champions League tra il Real Madrid e il Manchester City si avvicina sempre di più. Il match d'andata della semifinale si giocherà in casa degli spagnoli, al Santiago Bernabeu , ed è previsto per domani alle ore 21. Dopo la conferenza della vigilia di Carlo Ancelotti ai microfoni si è presentato anche Pep Guardiola (accompagnato da Rodri ), attualmente capolista in Premier League con una partita in meno rispetto all' Arsenal secondo. Il tecnico dei Citizens ha dichiarato: "Non siamo qui per una rivincita, è solo una nuova opportunità per raggiungere la finale e vincere la Champions. Inutile pensare a quello che è successo l'anno scorso, perché giochiamo contro il Real Madrid e sappiamo cosa vuole dire in questa competizione".

Real-City, Guardiola: "Dobbiamo sfruttare Haaland"

Guardiola ha continuato: "Come ogni stagione da quando siamo qui vogliamo vincere la Champions, ma non basta la volontà. Non voglio una squadra o un progetto per vincere questa coppa un anno e poi fare male per 10 anni di fila. Voglio stabilità ed essere competitivo tutti gli anni, questo è quello che conta per me" per poi aggiungere: "Siamo arrivati qui mentalmente meglio l'anno scorso avendo vinto all'andata e guardate com'è finita. In queste sfide sono i dettagli a fare la differenza, ma l'unica cosa che so è che per provare a passare il turno dovremo fare due grandi partite". Rispetto all'anno scorso, il City potrà contare su Haaland: "Contro il Real Madrid ci saranno momenti in cui dovremo soffrire, come è normale in queste partite, però quest'anno abbiamo Haaland e dobbiamo sfruttarlo".