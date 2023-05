Diretta Real Madrid-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (Spagna) - Si aprono le danze in Champions League al Santiago Bernabeu, con la prima semifinale d'andata in programma, quella tra il Real Madrid e il Manchester City . È la prima delle due sfide tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, con i campioni in carica che sfidano i grandi favoriti di questa edizione. Ma è anche il duello nel duello tra il Pallone d'Oro Karim Benzema e il bomber norvegese Erling Haaland. Una partita che, oltre alla presenza dell'allenatore delle Merengues, offre anche un altro pizzico di italianità con Orsato nelle vesti di quarto uomo e Irrati al Var, a completare la squadra arbitrale portoghese.

Segui la diretta di Real Madrid-Manchester City su Tuttosport.com

Dove vedere Real Madrid-Manchester City: streaming e diretta tv

La partita tra Real Madrid e Manchester City, valida per la semifinale d'andata di Champions League, si gioca al Santiago Bernabeu con calcio d'inizio alle 21. L'incontro sarà trasmesso in tv in chiaro da Canale 5, oltre che da Sky Sport (201, 213 e 251), più in streaming su SkyGo, Now e Infinity.

Real Madrid-Manchester City: probabili formazioni

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos; Rodrygo, Modric, Vinicius; Benzema. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Lunin, Lopez, Nacho, Vallejo, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Hazard, Asensio, Mariano, Alvaro. Indisponibili: Mendy, Ceballos. Squalificati: Militao. Diffidati: nessuno.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola. A disposizione: Ortega, Carson, Alvarez, Ake, Foden, Gomez, Laporte, Lewis, Mahrez, Palmer, Perrone, Phillips. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Soares Dias (Portogallo). Assistenti: Soare-Ribeiro (Portogallo). Quarto uomo: Orsato (Italia). Var: Irrati (Italia). Avar: Martins (Portogallo).