Real Madrid-City, sfida a suon di record: Ancelotti-Pep e Benzema-Haaland

La rivincita di un anno fa, quando una rimonta clamorosa avvenne al Santiago Bernabeu. Real Madrid contro Manchester City, ancora di fronte, ancora in una semifinale di Champions League. E se è vero che Pep Guardiola ha chiarito come il passato sia ormai passato e quindi dimenticato, difficile non abbia ripensato alla doppia sfida di dodici mesi fa, e chissà magari preso anche qualche appunto. Blancos contro citizens, una partita che non può essere banale, per tanti motivi.

Ancelotti, conferenza Real-City: "Haaland è molto pericoloso, Modric ci sarà" Real Madrid-Manchester City, obiettivo comune Per molti una finale anticipata, Real Madrid contro Manchester City sarà una sfida tra club stellari, allenatori dal palmares infinito e attaccanti dei record. Se i blancos puntanto alla "quintodecima", i citizens vogliono ottenere la prima Champions League della loro storia. La volta in cui i blu di Manchester ci sono andati più vicini è stata il 29 maggio del 2021, quando persero nella finale tutta inglese contro il Chelsea. Non ha di questi problemi il Madrid, già a quota 14 coppe dalle grandi orecchie in bacheca (doppiata la seconda squadra con più vittorie, il Milan, a quota 7) e che da quando si è passati dalla Coppa dei Campioni alla Champions League (1992/93) non ha mai perso una finale. Una finale che però, mai come stavolta, non sarà semplice raggiungere. Guardiola, conferenza Real-City: "Non siamo qui per una rivincita"

Ancelotti-Guardiola, record di semifinali Una delle tante sfide nella sfida che andranno in scena questa sera al Santiago Bernabeu è quella tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, i due allenatori con più semifinali giocate nella storia della Champions. Il tecnico del Real Madrid, battendo ai quarti il Chelsea, ha strappato il pass per la nona volta in carriera, ma è stato subito risuperato da Guardiola che sconfiggendo il Bayern Monaco si è qualificato per la decima volta al penultimo atto del torneo. Una sfida anche a suon di Champions vinte: Pep può vantare due trionfi, entrambi col Barcellona (2008/09 e 2010/11), mentre Carlo è l'allenatore con più trofei nella massima competizione europea, ben 4 (due col Milan, due col Madrid). Le statistiche potrebbero vedere favorito Ancelotti (trainer con più partite vinte in Champions, e con Guardiola che è stato eliminato 2 volte su 3 dal Madrid in semifinale in carriera) ma questa sembra una doppia sfida tutt'altro che scontata. Real Madrid-Manchester City, pronostico della semifinale

