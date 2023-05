Vinicius e la camera iperbarica per la Champions: a cosa serve

Vinicius Junior è uno dei calciatori più forti al mondo. Nonostante la sua giovane età (22 anni) ha già vinto tantissimo da protagonista con la maglia del Real Madrid . Il trionfo in Coppa del Re con i blancos è solo l'ultimo titolo conquistato. Proprio dopo i festeggiamenti per la conquista del torneo nazionale spagnolo, il brasiliano ha condiviso una foto su Twitter che lo ritrae all’interno di una camera iperbarica e con il messaggio "già pensando a martedì", cioè alla partita di Champions League del Real contro il Manchester City . Vinicius utilizza spesso la camera iperbarica, per un'ora e mezza, dopo partite o allenamenti duri. Perché? A cosa serve la camera iperbarica e che benefici porta?

Camera iperbarica, a cosa serve: i benefici

La camera iperbarica è un macchinario all’interno del quale si respira ossigeno a livelli di pressione molto più alti. Molti calciatori, e sportivi in generale, la utilizzano per accelerare il recupero da fatiche particolari e prevenire anche gli infortuni. La terapia di ossigenazione è efficace per i processi disinfiammatori e per la rigenerazione dei tessuti. La camera iperbarica allevierebbe i dolori e garantirebbe maggiore resistenza del corpo. Come Vinicius Junior, tanti altri campioni dello sport, ne fanno uso: da Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos a LeBron James e Rafa Nadal.