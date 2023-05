Diretta Milan-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - A vent'anni di distanza dall'ultima volta, Milan e Inter tornano a contendersi la finale di Champions League. Questa sera, nel primo dei due round a San Siro validi per la semifinale della coppa regina, in palio pure altri 15,5 milioni di premi dall'Uefa. I nerazzurri di Simone Inzaghi tentano di "vendicare" i due euroderby persi, i rossoneri di Stefano Pioli il 3-0 subito in Arabia Saudita.