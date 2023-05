Maldini e Shevchenko, Milan-Inter Champions è amarcord a bordocampo

MILANO - Tutto pronto a San Siro per l'andata della semifinale di Champions tra Milan e Inter. Euroderby dopo 20 anni che si ripresenta nel penultimo atto della massima competizione europea, a viverla in campo nel 2003 e ora da direttore dell'area tecnica dei rossoneri c'è Paolo Maldini che nel prepartita della sfida contro i nerazzurri è intervenuto ai microfoni di Amazon e Sky. Ovviamente il tema centrale è l'assenza di Rafael Leao dall'11 titolare: "Non stava bene, un giocatore che strappa tanto è sempre a rischio. Lui dice che si sente bene, speriamo di averlo se non sabato, la prossima con l'Inter. Non c'è certezza, vedremo". L'ottimismo è sul rinnovo del portoghese: "Siamo molto vicini. L'intenzione c'è stata, abbiamo limato tutte le cose che c'erano da limare e siamo molto vicini", ma a far tornare veramente il sorriso a Maldini c'è un intervistatore speciale: Andriy Shevchenko