Milan-Inter, Marotta: "Derby Champions emozione unica, me lo godo"

MILANO - Beppe Marotta ha parlato nel pre partita di Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League, intervenendo ai microfoni di Sky Sport. L'amministratore delegato nerazzurro ha dichiarato: "La storia dell’Inter dice che questi appuntamenti non sono del tutto straordinari. E’ vero che la Champions manca del 2010, ma non la partecipazione. Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui, con merito. Poi siamo ad un passo dalla finale, ci giocheremo tutto in queste due sfide. Sappiamo di avere contro un avversario temibile, ma se c’è motivazione e senso di appartenenza possiamo anche farcela. Quello che sto vivendo questa sera è qualcosa di unico, vivere un derby nella semifinale di Champions è qualcosa che ti riempie di gioia e emozioni. Me lo gusto da dirigente italiano”.