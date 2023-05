Champions, la sostanza dell’Inter e il modello italiano

Chi ha il grano e chi no

È stata una semifinale esteticamente discutibile e, avendo ancora negli occhi Real-City, si staglia con chiarezza la differenza fra chi ha il grano e chi no. E le italiane, per la cronaca, appartengono ormai alla seconda categoria. Eppure ne manderemo una a Istanbul e, avendo occupato militarmente anche le altre coppe, una anche in finale di Europa League e uno in finale di Champions. È la bellezza (si fa per dire) del calcio e della sua competizione più importante che non sempre usa la logica e la giustizia per scegliere le vincitrici, ma comunque non consente mai che sia solo il caso a decidere. La partita di ieri ci dice che siamo molto indietro rispetto a Real Madrid e Manchester City, per cui è inutile illudersi di aver risolto i nostri problemi. Tuttavia certifica, allo stesso modo, il fatto che esistiamo e che esiste ancora un nostro modello calcistico che, nonostante tutto, funziona. E che anche la Roma e la Juventus hanno la possibilità di affermarlo, nella seconda competizione continentale. E che se la Fiorentina raggiungesse la finale di Conference dopo la Roma dimostrerebbe che il ceto medio della Serie A è uno dei più organizzati e forti d’Europa (e per questo fa del nostro campionato uno dei più difficili). Accontentarsi di tutto ciò è sbagliato, non coglierne il significato pure peggio.