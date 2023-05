"Leao e il recupero: la medicina tradizionale cinese e il dottor miracolo"

La chiave per il recupero lampo? Secondo Record.pt: "Il nazionale portoghese del Milan ricorrerà alla medicina tradizionale cinese per giocare ancora in Champions League in questa stagione". Si vedrà. Intanto, è scattato il conto alla rovescia in vista del match che mette in palio un biglietto per la finale di Istanbul. Il Milan, già alle prese con l'infortunio di Bennacer (stagione finita), deve ribaltare o almeno pareggiare il doppio svantaggio maturato per effetto delle reti di Dzeko e Mkhitaryan.