Pioli: "Leao sta meglio, dovrebbe farcela. Nessuno crede nel Milan in finale"

MILANO - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa l'euroderby contro l'Inter valido per il ritorno delle semifinali di Champions League: si parte del 2-0 per i nerazzurri firmato da Dzeko e Mkhitaryan. Il tecnico rossonero ha dichiarato: "I ragazzi si stanno preparando nel miglior modo possibile, hanno grande determinazione per far meglio dell'andata e vincere la partita. Non è facile preparare domani, ma abbiamo un obiettivo importante: vincere la partita per qualificarci in finale che nessuno avrebbe mai pronosticato, pensato. Nessuno pensa ancora che il Milan possa arrivare in finale. Io so che possiamo giocare una grande partita". Il tecnico poi aggiunge: "Vogliamo fare una prestazione di alto livello. Il livello del secondo tempo non sarà sufficiente, abbiamo la possibilità di alzarlo. La partita è lunga, vogliamo cominciarla bene, poi è lunga, starci dentro, sfruttare i loro errori".