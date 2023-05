Milan, Tonali: "Proveremo a cambiare la stagione". E sulla Curva rossonera...

MILANO - Sandro Tonali è intervenuto in conferenza stampa per presentare il delicato match di domani sera contro l'Inter valido per il ritorno della semifinale di Champions League. Il centrocampista rossonero ha dichiarato: "C'è tanta emozione, ma abbiamo la forza di lasciare da parte tutto. È una partita sola. Bisogna concentrarsi al mille per mille e dare tutto. È una occasione, ribaltare l'andata e dare una spinta a tutti quanti. Con i compagni ci parliamo spesso, ma per scendere in campo domani non c'è bisogno di parlare con nessuno. Chiunque indossi la maglia del Milan domani sa benissimo l'importanza e cosa bisogna dare per poter essere orgogliosi e poter dire che abbiamo dato tutto. Non c'è bisogno di dire cosa bisogna fare domani, lo sappiamo benissimo tutti".