Inter-Milan, gelo Zhang-Cardinale: salta il pranzo Champions da Cracco

MILANO - Questo pranzo non s’ha da fare e chissà se stasera, all’ennesima occasione, arriverà la tanto attesa stretta di mano. Continua il gelo fra Gerry Cardinale, dal 31 agosto nuovo proprietario del Milan con la sua RedBird Capital, e Steven Zhang, proprietario (con Suning) e presidente dell’Inter. I due, infatti, da quando Cardinale è diventato il numero uno rossonero, non si sono mai parlati, almeno in pubblico (e non si segnalano telefonate). E dire che di opportunità per farlo ce ne sono state perché, al di là dei giorni per il closing (chiuso ufficialmente il 31 agosto 2022) e di alcune visite a San Siro per delle gare del Milan, Cardinale negli ultimi due mesi è stato a Milano ufficialmente in almeno due occasioni, il 23 marzo per incontrare Sala e Fontana, sindaco di Milano e presidente della Regione Lombardia, per parlare di stadio, e poi il 10 maggio per la semifinale d’andata.

Inter-Milan LIVE ore 21: le formazioni Pranzo proibito In entrambi i casi, non ci sono state strette di mano, né parole, con i due che, raccontano i presenti, in occasione dell’euroderby del 10 maggio si sono serenamente ignorati. L’ultima puntata di questo particolare rapporto verrà “non” vissuta oggi intorno alle 13 quando in Galleria Vittorio Emanuele II nel ristorante del rinomato chef Carlo Cracco, non andrà in scena il pranzo fra le dirigenze che attualmente avviene nel giorno delle partite a livello Uefa. Tradizione che, va detto, il Milan ha abbandonato dalla stagione ’20-21, ma che l’Inter ha invece proseguito tant'è che il 19 aprile, Zhang e i due ad Marotta e Antonello ospitarono la dirigenza del Benfica capitanata dal presidente Manuel Rui Costa. Una settimana fa, in virtù della decisione presa dal club rossonero in questi ultimi anni, il pranzo non si è svolto, ma c’era curiosità di capire se in occasione del ritorno, l’Inter avrebbe continuato la sua consuetudine con i cugini. Niente da fare. Sarà per rispettare la scelta del Milan, sarà perché le situazioni per incontrarsi in città sono diverse, il pranzo oggi non ci sarà.

Il perché della freddezza Non si fa peccato però a pensare che i dirigenti dei due club abbiano preferito evitare per motivi di opportunità un evento che avrebbe probabilmente visto presente il solo Zhang e probabilmente il pari ruolo Scaroni, ma non Cardinale, atteso - salvo imprevisti - stasera a San Siro (per altro non è detto che il manager americano arrivi in città già per l'ora di pranzo). Ma perché questa freddezza? Oltre a possibili motivi legati alla situazione internazionale tra Stati Uniti e Cina ci sarebbe piuttosto una spiegazione nella scelta da parte di Cardinale di cambiare strada sullo stadio - Milan da solo e non più insieme all'Inter per un nuovo San Siro -, spiazzando, eufemismo, Zhang che aveva lavorato al progetto in "coppia" con la precedente proprietà rossonera, quella di Elliott. Con l’Inter avrebbe ancora ottimi rapporti.

