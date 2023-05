Inter-Milan per la storia in Champions League: sold out e record d’incassi

La notte di Champions League ritornerà a splendere su San Siro. Dopo il grande successo del match d'andata, stasera sarà sancito un nuoco record per la semifinale tra Inter e Milan. Lo stadio sarà sold-out e i nerazzurri incasseranno una cifra da record: 12 milioni di euro, uno e mezzo in più rispetto a quanto guadagnato dal club rossonero all'andata. La società ha fatto sapere anche che in via eccezionale i cancelli saranno aperti a partire dalle 18 per garantire un miglior deflusso. L'invito per tutti è di recarsi al proprio posto nello stadio già due ore prima del fischio d'inizio del match.