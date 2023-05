City-Real, Guardiola: "De Bruyne ci sarà, ci manca solo la Champions"

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha presentato in conferenza stampa il ritorno della semifinale di Champions League contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: "Cosa dico ai miei giocatori? Di vivere il momento e di goderselo perché siamo fortunati. Non dobbiamo fare niente di eccezionale, dipende da noi, bisogna dare tutto ed essere noi stessi. Arriviamo davvero bene a questa gara, ma dobbiamo giocare meglio del Real Madrid, la voglia non basta". Guardiola ha poi aggiunto: "Dovremo essere migliori del Real per andare in finale, dobbiamo giocare meglio rispetto alla partita d'andata, ma ci arriviamo bene. Siamo in finale di FA Cup e ad una partita dalla vittoria della Premier. Nessuno mi ha detto di vincere la Champions quando sono arrivato, ma ci manca solo quella. Abbiamo vinto tutti i titoli tranne questo...Lo vogliamo. Le persone dicono che ci siamo vicini, ma penso siamo lontani. Nessuno però ci garantisce che ci torneremo, quindi una volta che siamo lì, vinciamola".

Guardiola e il suo futuro Il tecnico spagnolo ha risposto così ai giornalisti riguardo ad una domanda sul suo futuro al City: "La mia eredità sarà una grande generazione di giocatori, abbiamo vinto molto, non verrò giudicato per la Champions. La migliore eredità che possiamo avere è aver giocato un ottimo calcio ed esserci divertiti molto. Non siamo stupidi a sapere quanto sia importante il domani, forse il più importante da quando sono qui".

Guardiola, le sue parole su De Bruyne e sul Real Il tecnico del City continua il suo intervento parlando delle condizioni di De Bruyne e analizzando il momento del Real Madrid: "Ho giocato 10 semifinali e ne ho perse 7 in Champions, so la sensazione che si prova. De Bruyne? Si è allenato normalmente. L'unico fuori è Aké. Il Real Madrid? Non so perché sono così forti in Europa, se lo sapessi saprei come batterli. Hanno sempre avuto giocatori di qualità, senza quello standard non avrebbero raggiunto gli obiettivi".

